Defensieminister Kajsa Ollongren bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren

Zondagmorgen is minister van Defensie Kajsa Ollongren te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw vloog mee in een F-16 om die af te leveren in het F-16 trainingscentrum in Roemenië. Binnenkort worden daar Oekraïense piloten opgeleid in de door Nederland geleverde straaljagers. Ook gaat de minister in op de militaire conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten.

Ingrid Thijssen van VNO-NCW

Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW pleit ervoor om meer te investeren in de defensie-industrie. Nederland moet zich voorbereiden op het uiterste scenario waarin fabrieken bijvoorbeeld in het landsbelang overschakelen op de productie van wapens en een mogelijke oorlogseconomie. Wat betekent dat voor burgers en bedrijfsleven?



Hoogleraar Rob de Wijk

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk is te gast over zijn nieuwe boek ‘Het nieuwe IJzeren Gordijn’. Volgens de hoogleraar steven we af op een permanente confrontatie met Rusland en op een nieuwe Koude Oorlog. Maar ook beschrijft hij de mogelijkheden om het tij te keren.

Amerika-kenner Raymond Mens

Amerika-kenner Raymond Mens bespreekt de bioscoophit 'Civil War', over een hedendaagse burgeroorlog in de Verenigde Staten. Ook geeft hij een update van de rechtszaken tegen oud-president Donald Trump. Komende week buigen de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof zich over de immuniteit van de oud-president.

'WNL Op Zondag', zondag 21 april om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.