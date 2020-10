Defensieminister Ank Bijleveld bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is terug op de zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Minister van Defensie Ank Bijleveld is te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw presenteerde deze week haar toekomstvisie op de krijgsmacht. Defensie wil een verdubbeling van het budget om de dreigingen tot 2035 aan te kunnen.

Zakenvrouw Annemarie van Gaal komt langs in 'WNL Op Zondag' over de economische gevolgen van de gedeeltelijke lockdown. Hoe gaan ondernemers om met de nieuwe coronamaatregelen?

Oud-Officier van Justitie Greetje Bos en programmamaker Bram Endedijk over een nieuw seizoen van het misdaadprogramma De Zaak van je Leven. Daarin bespreken rechercheurs, getuigen en nabestaanden over een moordzaak die hen altijd is bijgebleven.

Schrijver Leon de Winter bespreekt in WNL Op Zondag wat hem opvalt tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Wat is de strategie van president Trump? Hoe gaat Joe Biden om met de onthullingen over zijn zoon Hunter. En welke rol spelen de verschillende kiezersgroepen?

