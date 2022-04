Defensie-Staatssecretaris Christophe van der Maat in 'WNL Op Zondag'

Paaszondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat

Op paaszondag is staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat te gast bij Rick Nieman. Over de extra investeringen in de Nederlandse krijgsmacht en het tekort aan personeel bij defensie. Keert de dienstplicht terug naar Zweeds voorbeeld?

Oud-minister van Financiën Onno Ruding

Zondagmorgen is voormalig minister van Financiën en CDA-prominent Onno Ruding te gast. Over de eerste 100 dagen van het kabinet Rutte IV. Door onder andere de oorlog in Oekraïne is een miljardentekort ontstaan, maar waar moet dat geld vandaan komen?

Voormalig Rusland-correspondent Wierd Duk

Voormalig Rusland-correspondent en Telegraaf-verslaggever Wierd Duk over de positie van president Vladimir Poetin. Wat is de volgende stap van de Russische president in de oorlog tegen Oekraïne. En met welke tegenkrachten heeft Poetin te maken in het Kremlin.

Veteranen Maaike Hoogewoning en Rick Torenstra

Eerste luitenant en operatie-assistent Maaike Hoogewoning is een van de sprekers op de Invictus Games, ze schreef het boek 'Oorlog in de operatiekamer' over haar missies in Afghanistan. Veteraan Rick Torenstra is oud-deelnemer aan de Invictus Games en won verschillende medailles. In 'WNL Op Zondag' spreken zij over hun ervaringen.

'WNL Op Zondag', zondag 17 april om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.