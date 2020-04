Deel 2 van 'Keuringsdienst van Waarde' over tomaat

Foto: © KRO-NCRV 2019

Na uitzending van de aflevering over tomaat in blik kreeg de 'Keuringsdienst' heel veel reacties. Ook werden er kamervragen gesteld.

Want hoe kan het dat er uitbuiting bestaat in de tomatenteelt in Europa, en dat die blikken gewoon in de supermarkt liggen? Kan je eigenlijk wel weten van welke boer de tomaten in jouw blik afkomstig zijn. En hoe zit het eigenlijk weer met de andere groenten? Voor ons reden om in een tweeluik verder onderzoek te doen naar de groente- en fruitteelt in Europa.

In het tweede deel van onze spannende reeks ontdekt Ersin verdachte kratten sinaasappelen in het pakstation van een coöperatie die beweert maffiavrij te zijn, spreken we met arbeiders in Spanje en confronteren we de gezamenlijke supermarkten met onze bevindingen. Ze hebben een convenant getekend waarin ze beloven verantwoordelijkheid te nemen en misstanden aan te pakken. Maar hoe ze dat gaan doen, wordt niet duidelijk.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 23 april om 20.25 uur op NPO 3.