Debat met runners-up in 'WNL Op Zondag'

Alle deelnemers aan het WNL-debat zijn bevestigd. Op zondagmorgen 28 februari komt Rick Nieman met een speciale editie van 'WNL Op Zondag' waarin de runners-up, de nummers 2 op het stembiljet, de running mate van de lijsttrekker, met elkaar in debat gaan.

Op het affiche van het WNL-Debat staan Tamara van Ark (VVD), Fleur Agema (PVV), Pieter Omtzigt (CDA), Rob Jetten (D66), Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA). Live vanuit het Vondelpark in Amsterdam kruisen zij de degens over de grote thema’s van deze verkiezingen: zorg, economie, veiligheid, klimaat, migratie en de betrouwbare overheid. De politici verheugen zich op het debat.

Tamara van Ark van de VVD: 'Zondag bij WNL het nummer-2 debat. Met een kop koffie en goede stellingen. Ik ben er bij.'

Pieter Omtzigt van het CDA: 'Graag ga ik zondag het debat aan met de andere runners-up. Hoe we de overheid betrouwbaarder kunnen maken.'

Rob Jetten van D66: 'Hét debat met de nummers 2 van de belangrijkste politieke partijen. Over de grote vragen van dit moment. Ik ben er klaar voor.'

Renske Leijten van de SP: 'Politiek moet gaan over ideeën, niet alleen over oneliners. Misschien dat we dat met de nummers 2 net iets beter kunnen.'

Henk Nijboer van de PvdA: 'Het nummer 2-debat, mis het niet. Ik heb er zin in.'

Fleur Agema van de PVV: 'Het debat met de runners-up, allemaal kijken.'

'Het WNL-Debat: de runners-up', zondag 28 februari om 10.00 uur op NPO 1.