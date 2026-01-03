Bambi, Eenhoorn of King Krab: wie wint 'The Masked Singer'?
King Krab verovert Vlaanderen: Jade Mintjens wint 'The Masked Singer'
Eindejaarsconference 'Xander De Rycke: Houdt het voor bekeken 2025' bij VRT Canvas

De ZappDoc: 'Dina Inou' is een avontuurlijke zoektocht naar wie je bent

zaterdag 3 januari 2026

In de 'ZappDoc: Dina Inou' reist de 17-jarige Dina voor het eerst naar Marokko. Ze is geboren in Nederland, maar haar ouders komen uit Marokko. Zelf is ze er nooit geweest en wordt daarom soms een 'nep-Marokkaan' genoemd.

Tijdens haar eerste reis naar het land van haar ouders ontdekt ze een onbekende en tegelijk vertrouwde wereld en vraagt ze zich af: wat maakt iemand eigenlijk écht Marokkaans?


Deze vraag blijkt breder te leven. In de film reageert een panel van mensen met Marokkaanse roots, van verschillende leeftijden en generaties, op stellingen over taal, cultuur en ‘echt’ Marokkaans zijn. Hun eerlijke, soms grappige en vaak ontroerende antwoorden weerspiegelen Dina’s eigen zoektocht en laten zien dat identiteit geen eenvoudig oordeel is, maar een gedeelde ervaring binnen de gemeenschap.

Tijdens haar reis leert Dina niet alleen koken, zingen en nieuwe woorden in het Riffijns, maar ontdekt ze ook de verhalen van haar familie: zowel de mooie als de pijnlijke. Liederen (Izran) vormen daarbij de muzikale en emotionele rode draad.

De 'ZappDoc: Dina Inou' is een coproductie van de NTR en Een van de jongens en kwam tot stand in het kader van ZappDoc Campus met steun van CoBO, Nederlands Filmfonds, NPO en NPO-fonds. De regie is in handen van Fouzia El Hannouti.

'ZappDoc: Dina Inou', zondag 4 januari om 19.20 uur bij de NTR op NPO Zapp/NPO 3.


Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht NTR
https://www.zapp.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Maria is een levenslustig meisje. Ze is als novice het klooster binnengetreden, maar heeft moeite om zich neer te leggen bij de strenge leefregels. Ook al is ze vastberaden om God naar behoren te dienen en non te worden, de Abdis oordeelt dat ze tijdelijk het klooster moet verlaten om levenservaring op te doen en uit te vissen hoe ze haar toekomst ziet. Zo komt ze terecht in Salzburg bij de familie Von Trapp. Kapitein Von Trapp is een weduwnaar die alleen instaat voor de opvoeding van zijn zeven kinderen. Hij heeft net zijn twaalfde gouvernante aan de deur gezet.

'The Sound of Music ', om 20.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:40
    Flikken
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:50
    Secrets of the Superagers
    08:00
    Winterbeelden
  • 16:55
    Waiko
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:05
    Kan ik het ook?
    00:40
    Single Bells
  • 16:10
    Phrogging: Hider in My House
    23:15
    Bad Boys
  • 16:55
    Zorro
    00:45
    Yellowjackets
  • 16:30
    Baywatch
    01:10
    Geen uitzending
  • 16:05
    A Husband for Christmas
    01:45
    JOE XMAS
  • 16:15
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 16:25
    Huizenjagers
    04:50
    Play kerst haardvuur 2025
  • 16:50
    NCIS
    02:00
    Criminal Minds
  • 16:50
    The Simpsons
    01:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 15:40
    A Dance in the Snow
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 16:50
    World's Most Evil Killers
  • 16:53
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:56
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:20
    Het feestmenu van ..
    00:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 16:30
    London Kills
    00:40
    Murdoch Mysteries
  • 16:15
    Robyn Hood
    00:10
    Lie to Me
  • 16:20
    Sterren in Concert: Jannes live in Ahoy
    01:20
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
  • 16:30
    De verwondering
    01:25
    Nieuwsuur
  • 15:30
    Hein Marathon
    01:10
    First Dates