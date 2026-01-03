De ZappDoc: 'Dina Inou' is een avontuurlijke zoektocht naar wie je bent

In de 'ZappDoc: Dina Inou' reist de 17-jarige Dina voor het eerst naar Marokko. Ze is geboren in Nederland, maar haar ouders komen uit Marokko. Zelf is ze er nooit geweest en wordt daarom soms een 'nep-Marokkaan' genoemd.

Tijdens haar eerste reis naar het land van haar ouders ontdekt ze een onbekende en tegelijk vertrouwde wereld en vraagt ze zich af: wat maakt iemand eigenlijk écht Marokkaans?

Deze vraag blijkt breder te leven. In de film reageert een panel van mensen met Marokkaanse roots, van verschillende leeftijden en generaties, op stellingen over taal, cultuur en ‘echt’ Marokkaans zijn. Hun eerlijke, soms grappige en vaak ontroerende antwoorden weerspiegelen Dina’s eigen zoektocht en laten zien dat identiteit geen eenvoudig oordeel is, maar een gedeelde ervaring binnen de gemeenschap.

Tijdens haar reis leert Dina niet alleen koken, zingen en nieuwe woorden in het Riffijns, maar ontdekt ze ook de verhalen van haar familie: zowel de mooie als de pijnlijke. Liederen (Izran) vormen daarbij de muzikale en emotionele rode draad.

De 'ZappDoc: Dina Inou' is een coproductie van de NTR en Een van de jongens en kwam tot stand in het kader van ZappDoc Campus met steun van CoBO, Nederlands Filmfonds, NPO en NPO-fonds. De regie is in handen van Fouzia El Hannouti.

'ZappDoc: Dina Inou', zondag 4 januari om 19.20 uur bij de NTR op NPO Zapp/NPO 3.