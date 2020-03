De vraag van Tom deze week in 'Knappe Koppen'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Tom. Hij wil weten waarom hij interessant is voor een computerhacker.

Tom heeft moeite al zijn wachtwoorden voor internet te onthouden en heeft er daarom maar een stuk of drie, die hij voor al zijn accounts gebruikt. Hij heeft al vaker gehoord dat dit niet handig is. Maar Tom denkt zelf dat het wel meevalt. Hij is niet enorm rijk en hij hij heeft niets te verbergen.

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Tom antwoord op zijn vraag in de vorm van een privécollege van Renushka Madarie. Zij is criminoloog en rechtspsycholoog van het Nederlands Studiecentrum criminaliteit en rechtshandhaving. Renushka Madarie is nog geen 30 en nu al een rijzende ster in het specialisme computercriminaliteit. Op haar weg naar de doctorstitel zit Renushka Madarie eindeloos tussen de criminelen in de schimmige hoeken van het internet. Zij zal Toms vraag zeker kunnen beantwoorden.

'Knappe Koppen', woensdag 18 maart om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.