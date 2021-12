De vier partijleiders van het nieuwe coalitieakkoord woensdagavond in 'Op1'

Vanavond zijn de vier partijleiders, Mark Rutte, Sigrid Kaag, Gert-Jan Segers en Wopke Hoekstra gast in een speciale uitzending van 'Op1'. Live vanuit Hotel des Indes geven ze toelichting op de inhoud van het coalitieakkoord en vertellen ze over de moeizame weg daar naar toe.

Hoe vonden ze elkaar alsnog na ruim een half jaar rollebollen over straat? Hoe is het vertrouwen in elkaar dan toch hersteld? En waar halen ze al dat geld vandaan om die enorme investeringen te doen in klimaat, onderwijs, wonen en veiligheid?

In de studio in Amsterdam praten we daarna door over het akkoord en over het aanstaande nieuwe kabinet met onder meer Joost Vullings, Xander van der Wulp, Ed Nijpels, Felix Rottenberg en Wouke van Scherrenburg.

De uitzending van 'Op1' vanuit Den Haag wordt verzorgd door WNL, de presentatie is in handen van Sven Kockelmann. De uitzending van 'Op1' vanuit Amsterdam wordt verzorgd door Max, de presentatie daar is in handen van Elles de Bruin en Charles Groenhuijsen.

'Op1' met de vier partijleiders, woensdag 15 december om 22.23 uur op NPO 1.