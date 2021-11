De 'Top 4000 Muziekquiz' in december terug op SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

De grootste en meest gevarieerde hitlijst van Nederland in spelvorm is terug! Net als vorig jaar ontvangt quizmaster en radio-dj Gerard Ekdom duo's van bekende Nederlanders in zijn knusse chalet. Per aflevering nemen twee duo's het tegen elkaar op in verschillende muziekspellen.