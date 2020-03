'De Rijdende Rechter': Rock en rolstoel

Foto: © KRO-NCRV 2018

Monique Keijzer is afhankelijk van een rolstoel, dus ook van rolstoelvervoer. Vanaf 1 juli 2020 gaat de vernieuwde versie van de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers in.

Alleen geteste rolstoelen met een keurmerksticker worden geaccepteerd. Met veel moeite krijgt mevrouw Keijzer van haar rolstoelfabrikant een sticker. En toch moet ze in discussie met een chauffeur van Taxi Linssen. Monique wil nu voor eens en altijd weten of haar rolstoel veilig is of niet. Aan de andere kant willen Taxi Linssen en het Sociaal Fonds Mobiliteit vooral duidelijkheid over de regelgeving en de veranderingen voor rolstoelgebruikers. Hoog tijd voor de 'Rijdende Rechter' om die duidelijkheid te bieden.

'De Rijdende Rechter', woensdag 18 maart om 21.30 uur op NPO 1.