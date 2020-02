'De Rijdende Rechter': als ratten in de val

Foto: © KRO-NCRV 2018

In de eerste aflevering van 2020 van 'De Rijdende Rechter' krijgt meester John Reid een hoop eisen te horen. Het conflict speelt tussen een jong stel, Britt en Fabio, en hun huurbaas Edwin Lansbergen.

Het stel is het achterstallige onderhoud in hun huis meer dan zat en eist dat Lansbergen in actie komt. Maar Lansbergen heeft nog wel een appeltje met hen te schillen. Ze zorgen voor overlast bij de buren met lawaai en wietlucht. Daarnaast is het onmogelijk om met het stel afspraken te maken om reparaties uit te voeren. Kunnen ze niet beter ergens anders gaan wonen? 'De Rijdende Rechter' komt tussenbeide en zorgt voor een glasheldere juridische oplossing.

'De Rijdende Rechter', woensdag 19 februari om 21.30 uur op NPO 1.