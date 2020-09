'De Outsiders' donderdag over geloof

In 'De Outsiders' gaat Tim den Besten op zoek naar mensen die kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. De een gelooft in god, de ander in homeopathie.

Maar wat als je in iets gelooft waar verder niemand in gelooft? Elfjes, aliens, visioenen? In de vierde aflevering ontmoet Tim mensen met overtuigingen die het leven van alledag te boven gaan.

Volgens Anton worden we geregeld bezocht door buitenaards leven, Tim gaat samen met hem op zoek naar aliens en ufo’s. Later leert hij van Jeroen dat we ook op deze planeet niet alleen zijn. Jeroen ziet een extra dimensie vol elfjes, feeën en draken. Met zijn magische krachten doet hij een grote onthulling over Tims verleden. Ook ontmoet Tim een hedendaagse discipel van Jezus. Na een visioen gaf Sebastian zijn criminele bestaan op om in de voetsporen van Jesus te leven, maar van de kerk en religieuze systemen moet hij niets weten.

Over 'De Outsiders'

Ook in het tweede seizoen van 'De Outsiders' gaat Tim den Besten op zoek naar mensen zich afzetten tegen de norm. De meeste Nederlanders nemen bewust en onbewust deel aan allerlei systemen. Hoe we wonen, werken, leven en denken; onze opties zijn beperkt en grotendeels door anderen bepaald. Wie zijn die mensen die het anders doen, die kiezen voor een leven buiten de systemen?

Tim stapt in elke aflevering in de wereld van drie outsiders en probeert te begrijpen wat hen ertoe drijft om op deze manier te leven. Wat zeggen hun verhalen over onze eigen levens? Wordt het tijd om oude systemen te herzien? In deze onzekere coronatijd is deze vraag misschien wel relevanter dan ooit.

