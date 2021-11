De onbedoelde effecten van liefdadigheid in de EOdoc 'People We Come Across'

Een grootscheeps onderzoek naar vaccins voert ruim 700 Finse toeristen naar Benin in West-Afrika. Eenmaal aangekomen willen ze de plaatselijke bevolking ook persoonlijk helpen, maar is die hulp welkom? De EOdoc 'People We Come Across' laat de keerzijde zien van de westerse wens te helpen.

De Finse tropenarts Anu Kantele doet al jaren onderzoek naar vaccins tegen diarree in Benin, West-Afrika. Zo’n vaccin kan de levens van miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden redden, de status van vrouwen verbeteren en de bevolkingsgroei remmen. Voor haar nieuwste onderzoek doet ze een landelijke oproep voor vrijwilligers, en met succes. Ruim 700 Finse toeristen reizen een paar maanden later af naar Benin, West-Afrika, voor een onvergetelijke vakantie-ervaring. De EOdoc 'People We Come Across' onthult een unieke culturele uitwisseling en legt ongenadig bloot hoe mensen – ondanks hun goede bedoelingen – met hun wens te helpen onbedoeld schade kunnen berokkenen.

In het gastencomplex van Anu en haar artsenteam horen de toeristen wat hun deelname aan het onderzoek precies inhoudt: dagelijks leveren ze een monster van hun ontlasting in. Zoals verwacht krijgen ze allemaal darmproblemen, en sommigen worden daar ook echt ziek van. En terwijl hun poepmonsters zorgvuldig in een laboratorium worden onderzocht, worden de Finnen geconfronteerd met de realiteit van het arme dorp Grand-Popo, en ontstaat hun wens om te helpen.

Anu geneest wonden, doneert geld en geeft raad. Via haar tolk en rechterhand Emmanuel komt ze te weten hoe de dorpelingen leven, én hoe de bacteriën zich verspreiden. Haar naaste collega wordt verliefd op een lokale visser en trouwt met hem. Maar wanneer een Finse toerist die de jonge Augustin steunde, sterft en een andere toerist zich te veel mengt in de zaken van een plaatselijk weeshuis, komen de beperkingen en nadelen van directe hulp echt naar boven drijven. Helpen heeft zo zijn wegen en grenzen. Hoe welkom is de hulp die de Finse toeristen willen bieden, hoe duurzaam en vooral, hoe constructief?

'People we come across' biedt een frisse blik op de noodzaak van wereldwijd onderzoek in ontwikkelingslanden, en op de onbedoelde effecten van liefdadigheid.

Mia Halme

De Finse regisseur Mia Halme heeft een journalistieke achtergrond. Haar documentaires zijn vertoond op verschillende festivals over de hele wereld. 'Forever Yours' (2012) werd bekroond met de prestigieuze Jussi Award op het belangrijkste filmfestival van Finland en won de prijs voor Beste Regie bij Visions du Réel. 'Every Other Couple' (2016) ging in première op DOK Leipzig en Hot Docs.

