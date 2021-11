'De Nacht van de Popmuziek 2021' met Matthijs van Nieuwkerk, Leo Blokhuis en Fenno Werkman

In de 'Nacht van de Popmuziek 2021' biedt de NTR voor alweer de zestiende keer, live op NPO 3, meer dan drie uur lang bijzonder en vaak nog nooit vertoond archiefmateriaal voor popliefhebbers. Alléén maar liveregistraties, ingeleid en van anekdotes voorzien door Matthijs van Nieuwkerk, Leo Blokhuis en verzamelaar Fenno Werkman.

Met dit jaar onder meer een geweldige samenwerking van Tony Bennett (die dit jaar 95 is geworden en afscheid neemt van het muziekvak) met jazzpianist Count Basie. Funkrock van Mother’s Finest. De duistere popmuziek van Nick Cave. 25 jaar Buena Vista Social Club. Geweldige opnames van bluesgitarist T-Bone Walker. Zeer bijzonder materiaal van Bruce Springsteen. Country grootheid Chris Stapleton. Rockband The Black Crowes in topvorm. Zangeres Lauryn Hill (van The Fugees). En uiteraard besteden we aandacht aan de Golden Earring.

Tweede scherm

Ook dit jaar kunnen kijkers weer live meedoen. Op npo3.nl/nvdp kunnen zij tijdens de uitzending nummers aanvragen, reageren op de uitzending, achtergrondinformatie vinden en extra videomateriaal bekijken. En dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om foto’s in te sturen. Tijdens de nacht zullen we oproepen doen en aan de hand hiervan een keuze maken uit het immense archief van Fenno Werkman.

Verzoeknummers

In het programma is uiteraard volop aandacht voor de muzieksmaak van de kijker. Iedereen kan via npo3.nl/nvdp zijn of haar favoriete nummer aanvragen uit een lijst van 36.000 live opnames, afkomstig uit het archief van VJ en verzamelaar Fenno Werkman. Aanvragen met het mooiste verhaal komen in de uitzending.

'De Nacht van de Popmuziek 2021', zaterdag 6 november om 22.45 uur op NPO 3.