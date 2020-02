De Limburgse rockers van DeWolff in 'Het Uur van de Wolf'

Ze kopen een busje en beginnen vol bravoure aan een tournee door Europa; het trio Pablo en Luka van de Poel en hun vriend Robin Piso. Rockgroep DeWolff wil met een 4-sporen-cassetterecorder al reizend een nieuwe plaat opnemen.

Het avontuur gaat over toppen en door diepe dalen. De cassetterecorder gaat voortdurend stuk. Overal lijkt politie aanwezig om boetes uit te schrijven. De bandleden worden achtervolgd door amandelontsteking en voedselvergiftiging en de geluidstechnicus belandt in het ziekenhuis. In vrijwel alles wordt humor gevonden.

De reis voert naar Frankrijk, Spanje, Duitsland, Zwitserland en Tsjechië. De publieke belangstelling en de podia variëren sterk, maar de geestdrift blijft ongebroken. En steeds staat de live-kwaliteit van het innemende drietal als een huis. De documentaire toont de Limburgse zielsverwanten in vorm; 'met dampende Hammondsolo’s, ogenschijnlijk geïmproviseerde maar zo secuur toegepaste synergie en de zanglijnen, die dan weer zweven dan weer spugen' (aldus het juryrapport van de Edison Awards). DeWolff weet publiek van alle generaties aan zich te binden..

De kijker zit op de achterbank van de tourbus, is in de kleedkamer en op het podium en is getuige van de creatie van hun nieuwe album. Wars van uitgedachte imago’s en marketingstrategieën volgen ze hun eigenzinnige muzikale koers. DeWolff in Europa geeft een meeslepende blik achter de schermen, die kan worden beleefd als een ‘coming of age’ van muzikanten; een wilde rit vol muziek, drank en calamiteiten.

Regie: Marcel de Vré

Productie: Anja Hoff

'Het Uur van de Wolf: DeWolff in Europa', zaterdag 22 februari om 23.05 uur bij de NTR op NPO 2.