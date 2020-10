'De Kunstdetective' speurt naar een van Gogh

Dinsdag 6 oktober zendt MAX om 20.25 uur op NPO 2 een gloednieuwe aflevering van 'De Kunstdetective' uit. In deze laatste aflevering speurt Arthur naar een Van Gogh.

In de laatste aflevering van 'De Kunstdetective' onderzoekt Arthur Brand de roof van de Van Gogh uit het Singer museum in Laren. Al snel krijgt de kunstdetective foto's toegespeeld van het gestolen werk. Langzaam wordt duidelijk wat de achtergrond van de diefstal is.

'De Kunstdetective' (6 afleveringen), dinsdag 6 oktober om 20.25 uur op NPO 2.