'De Kunstdetective' op zoek naar Visigotische reliëfs

'De Kunstdetective' op zoek naar Visigotische reliŽfs

Op dinsdag 29 september zendt MAX om 20.25 uur op NPO 2 een gloednieuwe aflevering van 'De Kunstdetective' uit. In deze aflevering gaat Arthur Brand op zoek naar Visigotische reliŽfs.

Arthur Brand hoort dat er in Londen twee loodzware religieuze stenen circuleren in het illegale circuit. Na een lange speurtocht ontdekt hij dat het gaat om Visigotische reliëfs, gestolen uit een kerkje in Noord-Spanje. Na maanden van onderhandelen besluit de eigenaresse de stenen te overhandigen. Ze worden in een bos voor Arthur achtergelaten

