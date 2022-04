'De Kennis van Nu Special': van crisis naar crisis: voor elke ramp een scenario

De coronacrisis lijkt voorbij, maar de volgende crisis of ramp kan zo weer toeslaan. Onthouden we wat we doormaken of vergeten we de geleerde lessen en vinden we bij elke crisis opnieuw het wiel uit?

Die vraag is niet alleen belangrijk bij pandemieën, maar ook bij een oorlog zoals nu in Oekraïne.

Het wetenschapsprogramma 'De Kennis van Nu' onderzoekt in deze special welke lessen we kunnen trekken uit het verleden om beter voorbereid te zijn op de volgende ramp of pandemie. De wetenschappers van het gloednieuwe Pandemic & Disaster Preparedness Center proberen in ieder geval de lessen in kaart te brengen, om zo voor iedere toekomstige ramp een draaiboek op de plank te hebben. Aan het woord komt directeur medische zaken van dit nieuwe instituut Anja Schreijer.

Ook andere wetenschappers denken na over toekomstige rampen. Hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft Bas Jonkman vraagt zich af of we zijn voorbereid op een watersnoodramp. Mieneke te Hennepe, conservator Medische collecties bij Rijksmuseum Boerhaave, neemt ons mee terug naar de tijd van de pestepidemieën. Terrorisme-expert prof. Beatrice de Graaf vertelt over het verlangen naar veiligheid en het bestrijden van het kwaad in de wereld.

Historicus Lotte Jensen beseft dat elke ramp of pandemie uniek is, maar meent dat mensen wel vaak op dezelfde manier reageren. Als je weet welke mechanismes zich steeds herhalen in tijden van crisis, dan kun je ook iets zeggen over de toekomst. Historici zouden dan ook een rol moeten krijgen in organisaties als het OMT, vindt zij.

'De Kennis van Nu special', dinsdag 19 april om 22.30 uur bij de NTR op NPO 2.