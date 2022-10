'De Kennis van Nu special: Diepvriesdierentuin' op NPO 2

In een speciale vriezer in The Frozen Zoo in San Diego bewaren wetenschappers al sinds 1972 duizenden genetische monsters van allerlei diersoorten.

Het is een moderne Ark van Noach waar cellen van bijna uitgestorven en al uitgestorven dieren bewaard worden om ze nu of in de toekomst tot leven te kunnen wekken.

Op dit moment is de grootste uitdaging van deze 'diepvriesdierentuin' het voorkomen van het uitsterven van de noordelijke witte neushoorn. Van deze soort zijn er nu nog maar twee individuen, beide vrouwtjes. Ze kunnen zich dus nooit meer zonder hulp van de wetenschap voortplanten. De onderzoekers van The Frozen Zoo zetten alles op alles om in het lab neushoornembryo’s te maken uit huidcellen van al lang geleden overleden dieren om die embryo’s vervolgens in een draagmoeder van een andere soort te plaatsen.

Het doet misschien een beetje denken aan de film Jurassic Park, maar de medewerkers van The Frozen Zoo zijn niet bang om de grenzen op te zoeken. We zijn als mensheid verantwoordelijk voor het uitsterven van dieren, dan hebben we ook de plicht om dat terug te draaien als biotechnologie die mogelijkheid biedt, vinden zij.

