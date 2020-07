'De Kennis van Nu': 5G of weg ermee?

Zendmasten die in de brand vliegen, protesten op straat en zelfs politici die niet weten hoe het nu precies zit. We krijgen in Nederland het nieuwe mobiele netwerk 5G, en tegenstanders roeren zich.

Leuk dat snelle mobiele internet, stellen zij, maar niet als het schadelijk is voor je gezondheid. Wat is 5G precies? Wat kunnen we ermee, en hebben de tegenstanders een punt?

Presentatoren Elisabeth van Nimwegen en Dirk de Bekker bezoeken elektrosensitieven die zelfs hun meterkast hebben bekleed, technici die dolenthousiast zijn over nieuwe toepassingen en wetenschappers die worstelen met de kritiek. Want ja, er zijn rapporten die zouden aantonen dat telefoonstraling schadelijk is, in ieder geval voor ratten. Maar met die onderzoeken blijkt ook vaak wat aan de hand te zijn. Dus moeten we ons wel of niet zorgen maken?

'De Kennis van Nu' zoekt het uit.

'De Kennis van Nu', woensdag 22 juli om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.