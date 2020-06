'De Gierige Gasten' zijn terug als de Robin Hood's van de Lage Landen

Drie jaar na de lancering van het eerste seizoen is het zover: 'De Gierige Gasten' gooien hun weldoeners-cape weer om voor een nieuwe seizoen van 'Robin Hood'.

Op ludieke wijze vereffenen de mannen de rekening met oplichters die geld verdienen, ten koste van anderen. De opbrengst hiervan gaat naar mensen die het geld goed kunnen gebruiken. 'Robin Hood' is vanaf 18 juni om 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van 'Gierige Gasten'.

Al eeuwenlang is Robin Hood de geprezen legende die opkwam voor de armen. Nu zal de pijl en boog van Robin Hood in deze tijd weinig oplossen, maar de wereld een beetje beter maken, is ook anno 2020 zeer welkom. Ook in deze tijd onttrekken louche figuren en organisaties zich aan de regels of maken misbruik van hun machtspositie. Gelukkig staan de Robin Hood's van de lage landen klaar om hen een koekje van eigen deeg te geven.

In deze 6-delige serie zullen Martijn en Niels van de 'Gierige Gasten' afrekenen met zes verschillende oplichters, die aantoonbaar op een onrechtmatige manier hun geld hebben verdiend. In de eerste aflevering spreken de mannen af met een bekende, die zich schuldig maakt aan de verkoop van kapotte of niet geleverde producten. Ze bedenken een list, om de rekening met hem te vereffenen. De opbrengst van deze actie wordt net als in iedere aflevering geschonken aan een goed doel. Net zoals Robin Hood dat zou hebben gedaan.

De serie is vanaf vrijdag 18 juni om 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van Gierige Gasten en op KIJK.nl.