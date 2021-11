De Chippendales komen steeds meer in nauwe schoentjes

De drijvende kracht achter de Chippendales is dood. Zonder aanwijzingen kan de politie de zaak niet oplossen. Maar de 'show must go on', want arena's vol met vrouwen overal ter wereld kunnen geen genoeg krijgen van de strippers.

De mannen zelf vallen ten prooi aan verslaving en paranoia, maar het wereldwijde succes kan de problemen van hun onderneming niet verhullen. Er wordt met rechtszaken gedreigd tegen de nachtclub in Los Angeles waar ze ooit zijn begonnen. Het aantal imitators van de Chippendales neemt hand over hand toe. Voor het eerst dient er zich ook serieuze concurrentie aan, en er is opnieuw sprake van een dodelijke ontknoping.

'CRIMEDOCS: Curse of the Chippendales', vrijdag 12 november om 22.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.