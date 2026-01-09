De Bauers ontvangen Tooske en Bas Ragas

De midseizoensfinale van 'Familie' brengt wraak, passie, spanning en feelgood
vrijdag 9 januari 2026
Foto: © AVROTROS 2025

Het lege nest syndroom dreigt voor Frans en Mariska Bauer. Is overwinteren in Spanje iets voor hen? Samen met andere bekende stellen ontdekken ze de Spaanse Costa's. Ze proeven de lokale cultuur en voeren gesprekken over ouder worden, loslaten en het invullen van de vrijgekomen tijd.

De Bauers zijn neergestreken aan de Costa Blanca, waar Tooske en Bas Ragas als eerste gasten zijn gearriveerd. Samen ontdekken de stellen deze nieuwe omgeving: van een bezoek aan de beroemde gitaarfabriek om de hoek, tot een potje midgetgolf tijdens de Hollandse borrel. Ook wordt hun sportiviteit en samenwerking getest tijdens een kayak-tochtje langs de Costa. Maar bovenal worden er goede gesprekken gevoerd, over waar je vandaan komt, wat je je kinderen meegeeft en hoe je naar de toekomst kijkt. De stellen blijken onverwacht veel overeenkomsten te hebben met elkaar en er is een bijzondere klik.


'Frans & Mariska, Stellen op de Proef', zaterdag 10 januari om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Frans & Mariska, Stellen op de Proef op tv
Zaterdag 17 januari 2026 om 21u25  »
NPO 1
Frans en Mariska zijn aan de Costa Blanca, waar ze John en Kees de Bever ontvangen. John en Kees zijn sinds 2009 een stel. Vanaf het begin zijn de twee onafscheidelijk.
Zondag 18 januari 2026 om 00u50  »
NPO 1
Frans en Mariska zijn aan de Costa Blanca, waar ze John en Kees de Bever ontvangen. John en Kees zijn sinds 2009 een stel. Vanaf het begin zijn de twee onafscheidelijk.
Zaterdag 10 januari 2026 om 21u25  »
NPO 1
De Bauers zijn neergestreken aan de Costa Blanca, waar Tooske en Bas Ragas als eerste gasten zijn gearriveerd. Samen ontdekken de stellen deze nieuwe omgeving.
Zondag 11 januari 2026 om 00u50  »
NPO 1
De Bauers zijn neergestreken aan de Costa Blanca, waar Tooske en Bas Ragas als eerste gasten zijn gearriveerd. Samen ontdekken de stellen deze nieuwe omgeving.

Persbericht AVROTROS
