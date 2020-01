De Anti-Bucketlist is terug op het YouTube kanaal van de Gierige Gasten

Foto: Veronica - © Talpa Network 2019

Na een seizoen vol veel pijnlijke momenten, ongemakkelijke situaties en zelfs een lichte reputatieschade, hadden de mannen het eigenlijk na één seizoen al wel gehad met de 'Anti-Bucketlist'.

Kijkers konden er echter geen genoeg van krijgen. Onder het mom van 'alles voor de fans' en met de hulp van presentatrice Michelle Willemsen, gaan de Gierige Gasten daarom toch opnieuw het lot betwisten. Seizoen 2 van 'De Anti-Bucketlist' is vanaf 9 januari, 8 weken lang, iedere donderdag om 16.00 uur te zien op het Gierige Gasten YouTube kanaal.

De Anti-Bucketlist: een lijst met extreme opdrachten die je absoluut níet wil meemaken voordat je sterft. Kijkers keken maar al te graag toe hoe Joost o.a. werd uitgehuwelijkt, Niels onder handen werd genomen door een SM-meesteres en Martijn in zijn blote kont het NK-hordelopen verstoorde. Het eerste seizoen leverde dan ook maar liefst 2,6 miljoen views op en de vraag naar meer was groot.

Vanaf 9 januari loten Martijn, Niels en Joost opnieuw iedere donderdag wie een opdracht van de, inmiddels gevreesde, Anti-Bucketlist moet uitvoeren. Ook dit seizoen blijven de mannen niet gespaard. Kortom nog meer hilarische pijnlijke momenten voor de Gierige Gast in kwestie en (leed-)vermaak voor de mannen aan de zijlijn en de kijkers.

Gierige Gasten

Het YouTube kanaal Gierige Gasten is sinds 1 april 2019 onderdeel van Talpa Social en wordt in 2020 het nieuwe online platform van Veronica. Hiermee wordt vooral de mannelijke doelgroep in de leeftijd van 18 tot 24 jaar bereikt.

Iedere donderdag 16.00 uur, YouTube kanaal Gierige Gasten.