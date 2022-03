De andere kant van… Berget Lewis in 'Kruispunt'

Dit talent is niet meer weg te denken uit de muziekwereld. Ze zingt bij de befaamde Ladies of Soul en is vanaf mei samen met collega-zangeres Shirma Rouse te zien als coach bij Amazing Grace, een gospelprogramma voor BN'ers.

Haar carrière gaat als een speer, maar haar leven kent ook behoorlijk wat dieptepunten.

Berget (1971) groeit op in een gelovig gezin met zes kinderen. Haar ouders zijn lid van de Surinaamse Pinkstergemeente Maranatha, waar veel in het teken staat van muziek. Haar leven heeft geen gemakkelijke start, want als kind moet ze veel operaties ondergaan. ‘Ze werd door onze ouders erg beschermd en wij als kinderen moesten extra voorzichtig zijn met haar’, vertelt haar tweelingbroer Alvin Lewis. Rond haar tiende ontdekt ze de kracht van haar stem en wordt lid van een kerkkoor. Als Mike Vliese op een dag in de kerk voor het eerst de stem van Berget hoort is hij diep onder de indruk: ‘Ik had nog nooit zoiets gehoord! Ze is niet alleen technisch heel goed maar ze voelt de muziek echt.’ Haar muzikale carrière buiten de kerk begint bij Total Touch, de band van Tjeerd en Trijntje Oosterhuis, waarin ze als achtergrondzangeres zingt. Daarna start ze haar solocarrière. Muzikale vriend Mike Vliese: ‘Wat mij betreft had ze al veel eerder solo mogen gaan, maar dit is voor haar de juiste weg geweest.’

In 2011 krijgt Berget een grote klap: Haar broer overlijdt aan darmkanker. Ze heeft niet bij zijn laatste adem kunnen zijn en hier heeft ze nog lang last van gehad. Ook van haar ouders en twee goede vrienden heeft ze afscheid moeten nemen. Tijdens de begrafenissen vertolkt Berget zingend het verdriet. Mike Vliese: ‘Als zij op een uitvaart zingt, zingt ze het verdriet van iedereen, dat is prachtig.’ Waar ze mensen met haar stem wat hen kracht geeft, haalt Berget zelf steun uit het geloof. Mike Vliese: ‘Het geloof zit echt in haar. Het leeft door in haar muziek en je merkt het ook als je met haar praat.’

‘Wat zo bijzonder is aan Berget: haar stem verrast mij altijd weer. Als ik met haar muziek maak wordt het nooit een sleur’, vertelt muzikant en goede vriend Stephan Geusebroek. Mike Vliese beaamt dit: ‘Zelfs na al die jaren blijft ze me verbazen met haar stem. Er schuilt in Berget nog altijd het meisje van vroeger. Vóór een optreden kan ze onzeker zijn, maar zodra ze het podium betreedt word je betoverd door haar stem.’

'Kruispunt: de andere kant van… Berget Lewis', zondag 13 maart om 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.