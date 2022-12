'Dat Zijn Geen Grappen' geeft beschouwing van doorgedraaid woke jaar 2022

Het PowNed-programma 'Dat Zijn Geen Grappen' is terug met een kritische en satirische beschouwing van 2022. Een jaar waarin woke hoogtij vierde, de lontjes nog korter waren dan voorheen en de tenen nog langer.

Maar bovenal het jaar waarin de ene na de andere BN'er gecanceld werd en er heel veel excuses werden geëist. Hoog tijd om met de nodige nuchterheid en humor terug te blikken.

Aan de inmiddels vijfde editie van 'Dat Zijn Geen Grappen' doen mee: Marcel van Roosmalen, Fidan Ekiz, Herman Brusselmans, Jort Kelder, Stefano Keizers, Caroline van der Plas, Johan Derksen, Francis van Broekhuizen, André Dongelmans, Guido Weijers, Yoeri Albrecht en Erik de Vlieger. Op prikkelende wijze geven ze hun beschouwing van het jaar 2022, waarbij tal van hete hangijzers de revue passeren. Van de heksenjacht op Johan Derksen naar aanleiding van zijn controversiële kaars-uitspraak tot de rel rondom The Voice en DWDD, van universiteiten die 'kwetsende' schilderijen in de ban doen tot de recent losgebarsten discussie over het woord verzetsheld. Ook Johan Derksen is er deze editie weer bij.

PowNed-voorzitter en programmamaker Dominique Weesie: '2022 was een verhit jaar waarin woke en cancelen nieuwe hoogtepunten bereikten. In een poging Nederland weer een klein beetje bij zinnen te laten komen, zetten we aan de vooravond van het nieuwe jaar opnieuw uitgesproken Nederlanders in de spotlights om met een flinke dosis nuchterheid en humor het jaar door te nemen.'

Over 'Dat Zijn Geen Grappen'

'Dat Zijn Geen Grappen' is een documentaire van PowNed-programmamakers Dominique Weesie en Vera Verzijl waarin bekende cabaretiers en opiniemakers reageren op de humor en vrijheid van meningsuiting die onder druk staan. De documentaire werd eind 2018 voor het eerst uitgezonden en kreeg eind 2019 een vervolg. In het voorjaar van 2020 bracht PowNed een speciale coronaeditie uit en in maart 2021 een verkiezingsspecial.