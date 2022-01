Danny Ghosen in Soedan en Djibouti in 'Danny in Arabistan III'

In 'Danny in Arabistan III', vanaf 14 januari op NPO3, reist Danny Ghosen opnieuw door de Arabische wereld om te kijken wat jonge mensen daar beweegt en inspireert.

Dit keer bezoekt hij de Afrikaanse landen Soedan en Djibouti. Hij spreekt jonge vrouwen en mannen en volgt hen in hun dagelijks leven, vaak tegen heftige achtergronden van conflicten en revoluties. Hoe kijken zij naar de situatie in hun land, de veranderingen die plaatsvinden, en hoe zien zij hun toekomst?

Aflevering 1 Soedan, deel 1

Danny reist af naar Soedan, waar in 2019 een einde kwam aan het dictatoriale bewind van president Omar al-Bashir. Hij bezoekt de gemengde universiteit van Khartoem en ontmoet daar twee studentes die voorop gingen in de revolutie. Hoe kijken zij naar de situatie nu? Sinds kort is er ook een voetbalcompetitie voor vrouwen en Danny gaat langs bij een dameselftal dat geniet van de sport, maar nog altijd moeite heeft om in voetbaltenue over straat te gaan. Ondanks dat het leven niet voor iedereen even makkelijk is, proeft Danny hoop en positiviteit bij de jongeren in Soedan.

Aflevering 2 Soedan, deel 2

Danny reist opnieuw af naar Soedan. Hoe is het nu gesteld met de positie van de vrouw? De revolutie heeft veel veranderd, maar oude tradities verdwijnen niet zomaar. Danny bezoekt een meerdaagse traditionele bruiloft met veel oude en opzienbarende gebruiken. Ook ontmoet hij een vrouw die op de vlucht is omdat ze tegen haar wil is uitgehuwelijkt. En Danny ziet dat discriminatie nog altijd een groot probleem is in het huidige Soedan. Hoe lichter de huid, hoe beter. Soedanese vrouwen laten er zelfs hun huid voor bleken. Tot slot onderzoekt Danny hoe het zit met de vrouwenbesnijdenis binnen de Soedanese cultuur. Worden jonge meisjes nog altijd besneden?

Aflevering 3 Djibouti

In de derde aflevering van 'Danny in Arabistan' reist Danny af naar Djibouti. Een klein land, verscholen in de hoorn van Afrika, met ongeveer 1 miljoen inwoners bestaande uit voornamelijk Arabieren, Somaliërs en de Afar. Belangrijk voor zowel de economie als de cultuur is de drug Qat. In Nederland is deze drug verboden, maar in Djibouti niet. Danny spreekt met zowel handelaren als gebruikers. En Danny trekt naar het Assalmeer voor een ander belangrijk handelsproduct: zout. Ook een belangrijke bron van inkomsten voor Djibouti, maar ook voor andere landen interessant.

De 3-delige reeks 'Danny in Arabistan III' is vanaf 14 januari op vrijdagavonden te zien op NPO3. Het programma wordt voor de NTR geproduceerd door CCCP.

'Danny in Arabistan III', vrijdagen 14, 21 en 28 januari om 20.25 uur bij de NTR op NPO 3.