'Dagboek van Mijn Dwang' geeft zeldzame inkijk in dwanggedachtes

In de EO 3Doc 'Dagboek van mijn Dwang' neemt Rianne de kijker een jaar lang mee in haar obsessieve leven dat beïnvloed wordt door een dwangstoornis. Rianne hoort de hele dag stemmen in haar hoofd.

Hoe is het om te leven met stemmen die vertellen wat je moet voelen en doen? Stemmen die continue aangeven dat je waardeloos bent, je geen plezier mag hebben en je iemand pijn gaat doen door een onschuldige handeling. En hoe is het om ondertussen verliefd te worden op een drugsverslaafde jongen? Uniek aan de documentaire is de voice-over van Rianne, die haar gedachtes letterlijk laat spreken.

Voor de docu heeft Rianne een jaar lang haar leven gefilmd. Dat levert rauwe en confronterende beelden op. In de tv-docu is te zien hoe ze alle controle verliest als ze verliefd wordt op een drugsverslaafde jongen en haar verliefdheid verandert in een obsessie. Als er dwang in beeld is, spreekt Rianne middels de voice-over de woorden uit die zij in haar hoofd hoort. EO-hoofdredacteur Herman Wegter: 'Bijzonder aan deze documentaire vind ik de eerlijkheid waarmee Rianne alles vastlegt en vertelt. Daardoor laat ze zien hoe het is om met een dwangstoornis te leven en kweekt ze op unieke wijze begrip voor mensen met psychische problemen. Ondanks alles toont ze moed, blijft ze hoop houden op een betere toekomst en verlangen naar ware liefde.'

Dwang

Dwang is er in vele vormen. De dwang van Rianne komt onder andere tot uiting door stemmen in haar hoofd die aangeven dat ze bepaalde dingen moet laten of juist moet doen. Zo begint de documentaire met een ogenschijnlijk normaal ochtendritueel. Maar voor Rianne is dat een uitdaging. De stemmen spreken haar heel direct toe: 'Je mag geen make-up op doen. Geen make-up op doen.' Toch doet ze lippenstift op. 'Je luistert niet. Je luistert niet! Luister dan!' Vervolgens moet Rianne alles in haar keukenla en op haar bureau precies recht leggen; de zichtbare kant van de dwang. Gedurende de documentaire wordt steeds meer duidelijk welke strijd er in haar hoofd afspeelt en wat de impact daarvan is op haar leven.

Aanvullende online documentaires

In de tv-uitzending staat haar dwangmatige verliefdheid centraal. Aanvullend op deze uitzending worden vanaf 27 mei op npo3.nl drie aanvullende mini-docu's online gezet. Deze docu's zoomen dieper in op onderdelen van het tv-programma. Zo staat in de eerste online docu haar dagelijks leven centraal. Ze gaat naar school, spreekt af met vrienden en laat zien hoe dat in combinatie met haar dwang vaak te veel wordt. In de tweede online docu laat Rianne zien hoe de dwang haar leven belemmert in sociale contacten. Ook ontdekt ze hoe haar beste vriendin en ouders haar dwang ervaren. De online serie van drie eindigt met dat Rianne de kijker meeneemt in de zoektocht naar hulp. Ze staat meer dan een jaar op de wachtlijst, en dat heeft gevolgen op haar leven.

De tv-uitzending van 'Dagboek van Mijn Dwang' is op donderdag 27 mei om 20.55 uur te zien op NPO 3. De drie online-docu's vanaf 27 mei op npo3.nl.