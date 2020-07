Dag vol liefde in 'Een Huis Vol in Quarantaine'

Een dag vol liefde bij de familie Jelies. Johan en Janneke zijn 15 jaar getrouwd en zijn door corona noodgedwongen dit op een andere wijze dan normaal te vieren.

Wat ze niet weten is dat de kinderen ook nog wat in petto hebben, maar of dit goed uitpakt?

In Den Haag is voor Eugene Baumgard een langverwachte dag aangebroken. Niet alleen omdat hij jarig is, maar vooral omdat hij eindelijk zijn coupe kan laten bijwerken nu de kappers weer open mogen.

'Een Huis Vol', vrijdag 17 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.