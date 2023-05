Daan Prevoo is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Daan Prevoo is burgemeester van Valkenburg. Hij kwam veelvuldig in het nieuws door de watersnoodramp in 2021 in Limburg. Met hart en ziel zette hij zich in om ervoor te zorgen dat zijn stadsgenoten geholpen werden.

Compassie met de medemens heeft hij met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn grootouders herbergden in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers en zijn vader zat in het verzet. Hij werd gemarteld en overleefde de oorlog ternauwernood, vertelt Daan, maar het was voor zijn vader geen argument niet het goede te doen.

'De Geknipte Gast', vrijdag 19 mei om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.