'Coyote Peterson: Brave The Wild' nieuw op Discovery

In een nieuwe serie reist dierenliefhebber en avonturier Coyote Peterson de wereld rond op zoek naar de meest fascinerende dieren. Zijn missie is om zo dicht mogelijk met zijn camera bij de vaak schuwe dieren te komen om ook ons kennis te laten maken met deze bijzondere exemplaren.

Hij onthult de geheimen van deze uitzonderlijke dieren die laten zien hoe prachtig en divers ons dierenrijk is. En op het oog zeer gevaarlijk. Wat te denken van de oliekoppige zeeslang, die met één beet een mens kan doden. Of de steenvis die er onschuldig uitziet, maar ook met zijn giftige stekels zeer dodelijk is.

Coyote begint zijn avontuur in Australië waar hij op zoek gaat naar een paling die wel twee meter lang kan worden en meer dan honderd jaar oud. Deze bijzondere paling leeft in de wateren van het regenwoud van Australië, maar is ook in staat om zich uren over land voort te bewegen op zoek naar eten.

De lange en gladde paling laat zich niet makkelijk zien, laat staan vangen. Lukt het Coyote om hem te vinden en ons de geheimen van dit bijzondere dier te tonen?

'Coyote Peterson: Brave The Wild', vanaf 4 april om 12.30 uur op Discovery.