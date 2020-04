Coronaspecials in nieuw seizoen 'Adieu God?'

In het nieuwe seizoen van 'Adieu God?' gaat Tijs van den Brink in speciale afleveringen het gesprek aan over zingeving en houvast in tijden van corona.

Op maandag 20 april ontvangt de EO-presentator Filosoof Stine Jensen en spoedeisende hulparts Gor Khatchikyan. Naast de drie coronaspecials zijn drie reguliere afleveringen te zien.

Als medicus heeft Gor Khatchikyan uiteraard een cruciaal beroep. Maar volgens Stine Jensen roept de coronacrisis zoveel existentiële vragen op, dat we het beroep 'filosoof' gerust ook cruciaal mogen noemen. Hoe moeten we bijvoorbeeld omgaan met de kwetsbaarheid en onzekerheid, waarmee het coronavirus ons confronteert?

Khatchikyan is gelovig en ervan overtuigd dat de dood niet het laatste woord heeft. De afgelopen weken zag hij dagelijks coronapatiënten in doodsnood voor zich. Brengt dat scheurtjes in zijn overtuiging? En is er ook houvast, als je niet gelooft in een leven na de dood?

Voor Tijs van den Brink vormt de coronacrisis een logisch beginpunt voor de gesprekken: 'Juist nu thema's als zingeving, troost en hoop zo aan de oppervlakte liggen, is dit het moment om het gesprek aan te gaan met mensen die de coronacrisis van zo dichtbij mee maken. Met 'Adieu God?' zijn dit thema's die we altijd al behandelen en die zijn nu misschien wel actueler dan ooit.'

Op 27 april schuiven cabaretier Freek de Jonge en psycholoog en theoloog Claartje Kruijf bij Tijs van den Brink aan. Wie in de aflevering van 4 mei te zien zijn is nog niet duidelijk. Na de drie specials zijn er reguliere afleveringen met hoogleraar Robbert Dijkgraaf (11 mei), tatoeëerder Henk Schiffmacher (18 mei) en psycholoog René Diekstra (25 mei).

'Adieu God?', vanaf maandag 20 april bij de EO.