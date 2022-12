Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Geneaal Onno Eichelsheim

Zondagmorgen is Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim te gast bij Rick Nieman. De generaal bespreekt de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne, de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht en het belang van militaire steun aan Oekraïne.

SP-leider Lilian Marijnissen

De partijleider van de SP Lilian Marijnissen blikt terug op het politieke jaar en publiceerde het boek 'De winst van eerlijk delen'. Volgens de socialistische voorvrouw is het een pleidooi voor radicale democratisering.

Hoofdredacteuren Sandrina Hadderingh en Ria Kraa

Aan het eind van het jaar is het tijd voor een jaaroverzicht. Hoofdredacteur Sandrina Hadderingh van Omroep Gelderland en hoofdredacteur Ria Kraa van het Friesch Dagblad over een jaar waarin de kloof tussen Den Haag en de regio steeds groter lijkt.

Kysia Hekster

NOS-correspondent Kysia Hekster doet verslag van de oorlog in Oekraïne. Haar indringende reportages laten het leven zien van Oekraïense burgers en de loopgravenoorlog aan het front.

'WNL Op Zondag', zondag 18 december om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.