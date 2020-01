'Code Of the Wild' op Discovery

De broers Casey en Chris Keefer hebben één ding gemeen: een grenzeloze liefde voor mysteries. Vooral op plekken waar mensen amper kunnen komen.

In 'Code Of the Wild' reizen ze daarom af naar de meest afgelegen plekken op aarde om enkele legendarische voorvallen uit de geschiedenis nader uit te pluizen. Ze betreden onder meer een verlaten zilvermijn die nog een fortuin zou herbergen, sporen de mogelijke miljoenenschat op die piraat Jose Gaspar zou hebben verborgen en gaan diep in de Amazone op zoek naar het mythische goudland El Dorado.

Maar ze beginnen hun avontuur in Alaska waar ze op zoek gaan naar sporen van de Cesna die in 1972 verongelukte met aan boord de politici Nick Begich en Hale Boggs. Het vliegtuig is nooit gevonden, wat voeding gaf aan een serieuze complottheorie. Hale Boggs zat immers in de Warren-commissie die destijds de moord op Kennedy onderzocht en vooral Boggs was daarin erg kritisch.

Kan het zijn dat mensen hem uit de weg wilden ruimen? Of waren ze gewoon ongelukkig slachtoffer van de slechte weersomstandigheden die in dat gebied vaker vliegtuigen in problemen brengen? Casey en Chris krijgen een brokstuk in handen van een visserman dat van de Cesna zou kunnen zijn. Het is het startpunt van een spannende zoektocht.

'Code Of the Wild', vanaf zaterdag 4 januari om 13.30 uur op Discovery.