'Close Up: In the spirit of Calder' bij AVROTROS

De Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder (1898-1976) is een van de meest vernieuwende beeldhouwers van de twintigste eeuw.

Als geen ander wist hij beweging in zijn werk te introduceren, in combinatie met abstract surrealistische elementen. Hoe is zijn werk van invloed op hedendaagse kunstenaars? Regisseur Marjoleine Boonstra gaat in 'Close Up: In the spirit of Calder' op zoek naar de parallellen tussen het werk van drie hedendaagse kunstenaars en dat van Calder.

Rosa Barba, Äilvinas Kempinas en Ernesto Neto zijn als artist in residence uitgenodigd door de Calder Foundation om in het monumentale atelier van Calder bij het Franse dorpje Saché te werken. De kunstenaars vertellen wat een bijzondere en inspirerende ervaring dit voor hen is geweest. Zij hebben gezien wat de grote kunstenaar zag; een plek waar alles in balans is. In de documentaire is te zien hoe elementen als zwaartekracht, ruimte, tijd, geluid en muziek hen met Calder verbinden. Ze verhouden zich allemaal tot de natuur, gebruiken eenvoudige materialen, vechten tegen de zwaartekracht en balanceren, dansen en vieren het leven.

'Het belangrijkste in een compositie is ongelijkheid. In vorm, grootte, dichtheid, kleur en beweging. Ongelijkheid is 'the spice of life'.' - Alexander Calder0

'Close Up: In the spirit of Calder', is een productie van Aperta Film & TV en Marboni Foto Film in coproductie met AVROTROS.

'Close Up: In the spirit of Calder', dinsdag 28 mei om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.