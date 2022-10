'CHANSONS!!' in de voetsporen van de koningin van Montmartre

Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps treden in de voetsporen van zangeres Patachou, de koningin van Montmartre. Ook gaan ze de stad uit voor een bezoek aan de villa van Joséphine Baker, die als eerste zwarte vrouw is bijgezet in het walhalla van de Franse culturele wereld, het Panthéon.