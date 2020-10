CDA-running mate Pieter Omtzigt in 'WNL Op Zondag'

Pieter Omtzigt, de nummer 2 van het CDA, is te gast bij Rick Nieman. Deze week presenteerde het CDA haar verkiezingsprogramma. Het populaire Tweede Kamerlid vertelt met welke punten de Christendemocraten de verkiezingsstrijd aangaan.

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP komt in 'WNL Op Zondag' vertellen over de terroristische aanslagen in Frankrijk. Over de nationale en internationale aanpak van extremisme.

Campagnestrateeg Jan Driessen is te gast over het mogelijke lijsttrekkerschap van Mark Rutte. In 'WNL Op Zondag' schetst de communicatiedeskundige aan de hand van fragmenten een beeld van de VVD-leider en blikt vooruit op de komende verkiezingen.

Joost Eerdmans, kandidaat-Kamerlid voor Forum voor Democratie en Han ten Broeke, directeur politieke zaken van denktank HCSS, over de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Hoe doet Donald Trump het? En hoe ziet de wereld er uit als Joe Biden president zien?

