CDA-fractieleider Pieter Heerma in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma is te gast bij Rick Nieman. De prominente CDA’er wil de Nederlandse geschiedenis en nationaal erfgoed weer hoog op de politieke agenda zetten.

Directeur-generaal Dick Schoof van de AIVD is te gast in 'WNL Op Zondag'. Binnenkort neemt de baas van de geheime dienst afscheid. Welke prioriteiten stelt de AIVD in de complexe wereld van vandaag.

Zakenvrouw Rahma el Mouden en hoogleraar demografie Jan latten over het plan van D66 om tijdelijk arbeidsmigranten uit Afrika toe te laten. Hoe wenselijk is dit migratieplan?

Misdaadverslaggever John van den Heuvel over de arrestatie van criminelen Ridouan Taghi en Said Razzouki. Wat is de volgende stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad?

'WNL Op Zondag', zondag 16 februari om 10.00 uur op NPO 1.