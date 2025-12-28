Cartoonito is klaar voor 2026

De laatste stop van de wereldtournee is Schotland. De Hooglanden zijn de perfecte speeltuin voor achtervolgingen en chaotische gevechten. Ga mee met de avonturen van Grizzy en de Lemmings, waarbij ze oude stenen ruïnes ontdekken en schapen gaan scheren.

Kijk vanaf maandag 12 januari tot en met zondag 18 januari elke dag om 17.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

KLAAR VOOR DE START? AF!

MAANDAG 19 JANUARI - ZONDAG 1 MAART

Elke dag afleveringen vanaf 7.55 uur

Cartoonito brengt je een wervelwind van wilde achtervolgingen en hilarische capriolen in het speciale programma-blok: 'Klaar voor de start? Af!'. Ga mee met je favoriete snelle vrienden in een speelse achtervolging zoals je nog niet eerder hebt gezien.

In 'Grizzy and The Lemmings' is het beer tegen lemmings in een non-stop kat-en-muis-spel (of liever gezegd beer-en-knaagdieren). In 'Be Cool, Scooby-Doo!' is de bende van Mystery Inc. op zoek naar griezelige mysteries en gekke monsters. En in 'De Tom en Jerry Show' wordt de meest iconische achtervolging van allemaal nooit oud. De valstrikken van Tom en de trucs van Jerry zijn net zo hilarisch als altijd.

Maak je klaar voor een hoop achtervolgingen! Kijk vanaf maandag 19 januari elke dag om 7.55 uur naar de afleveringen van Klaar voor de start? Af! op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!