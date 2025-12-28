Cartoonito is klaar voor 2026

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 28 december 2025
Foto: Boomerang

De laatste stop van de wereldtournee is Schotland. De Hooglanden zijn de perfecte speeltuin voor achtervolgingen en chaotische gevechten. Ga mee met de avonturen van Grizzy en de Lemmings, waarbij ze oude stenen ruïnes ontdekken en schapen gaan scheren.

Kijk vanaf maandag 12 januari tot en met zondag 18 januari elke dag om 17.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!


KLAAR VOOR DE START? AF!
MAANDAG 19 JANUARI - ZONDAG 1 MAART
Elke dag afleveringen vanaf 7.55 uur

Cartoonito brengt je een wervelwind van wilde achtervolgingen en hilarische capriolen in het speciale programma-blok: 'Klaar voor de start? Af!'. Ga mee met je favoriete snelle vrienden in een speelse achtervolging zoals je nog niet eerder hebt gezien.

In 'Grizzy and The Lemmings' is het beer tegen lemmings in een non-stop kat-en-muis-spel (of liever gezegd beer-en-knaagdieren). In 'Be Cool, Scooby-Doo!' is de bende van Mystery Inc. op zoek naar griezelige mysteries en gekke monsters. En in 'De Tom en Jerry Show' wordt de meest iconische achtervolging van allemaal nooit oud. De valstrikken van Tom en de trucs van Jerry zijn net zo hilarisch als altijd. 

Maak je klaar voor een hoop achtervolgingen! Kijk vanaf maandag 19 januari elke dag om 7.55 uur naar de afleveringen van Klaar voor de start? Af! op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!


Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

  • 21:15
    Vrede op aarde
    07:00
    De week van Karrewiet met VGT
  • 21:50
    The Zombies: hung up on a dream
    23:50
    Nachtlus
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:50
    Philippe Geubels: Bedankt voor alles
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 20:00
    WK Darts 2026
    02:30
    Geen uitzending
  • 20:35
    Con Air
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    E.T.
    07:00
    Willy
  • 22:05
    Letters to Santa
    05:30
    The Santa Class
  • 21:35
    SUPER 50
    00:25
    The X-Files
  • 21:20
    Charlie and the Chocolate Factory
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:15
    The Rookie
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The Godfather, Part III
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    A Bad Moms Christmas
    06:55
    De Eregast
  • 22:05
    A Bone to Pick: An Aurora Teagarden Mystery
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 21:36
    Herhalingslus
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:08
    Mijn tuin
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:15
    Winterse Kost
    06:40
    Chris Cooks Cymru
  • 21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 21:50
    NCIS: New Orleans
    06:45
    Shipping Wars
  • 21:35
    NOS Uit het leven 2025
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 22:10
    Andere Tijden
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 22:10
    50 jaar hiphop in Nederland - Iemand moet het doen
    07:00
    Sneeuwpret