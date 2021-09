Carrie ontmoet Gor Khatchikyan en Ab Osterhaus in 'Nieuwe Gezichten'

In het programma 'Nieuwe Gezichten' gaat Carrie ten Napel langs bij artsen, virologen en microbiologen die we als gevolg van de coronacrisis hebben leren kennen. Wie zijn deze personen en wat was de invloed van de crisis en plotselinge bekendheid op hn leven?

Carrie probeert erachter te komen in persoonlijke gesprekken. In de laatste aflevering gaat Carrie langs bij Gor Khatchikyan en Ab Osterhaus.

Samen met zijn familie vlucht Gor Khatchikyan op jonge leeftijd vanuit Armenië naar Nederland. Hij heeft maar één droom: arts worden. En dat lukt. Als de coronacrisis uitbreekt, vangt hij veel patiënten op bij de spoedeisende hulp. Hij stelt de eerste diagnose en beoordeelt of ze wel of niet naar de IC moeten. Nederland leert Gor vooral kennen als hij in de media zijn hart laat spreken. Zijn mediaoptredens leveren hem veel fans op en hij groeit zelfs uit tot 'de knuffeldokter' van Nederland. Via zijn vlogs laat hij Nederland de wereld achter de ziekenhuisdeuren zien. Carrie ontmoet Gor bij hem thuis.

Waar Gor zijn hart laat spreken, wil Ab Osterhaus vooral zijn kennis delen. Hij groeit op in een groot gezin in de Amsterdamse volksbuurt Slotermeer en heeft als kind al een enorme fascinatie voor dieren. Ab studeert Diergeneeskunde en promoveert op het coronavirus bij katten. Jarenlang coördineert hij onderzoek naar allerlei virussen, maar specialiseert zich in virussen die van dier op mens overgaan. Tijdens de coronacrisis is hij een veelgevraagd expert, vanwege zijn enorme staat van dienst als wetenschapper. Bij het publiek lijkt hij echter minder geliefd; zijn boodschap is vaak somber en zijn houding is kritisch. Ab zit bijna vijftig keer aan tafel bij Op1 en dat levert hem veel negatieve reacties op.

'Nieuwe Gezichten', zondag 5 september om 22.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.