'Carnavalshart': Liefde voor even of voor het leven?

Carnavalszondag valt dit jaar gelijk met Valentijnsdag, de dag van de liefde. Dat Cupido toeslaat tijdens Carnaval is geen verrassing. Met pruik en een slok op gebeuren er genoeg amoureuze avonturen.

In de laatste aflevering van 'Carnavalshart' drie stellen over de liefde.

Zoals bijvoorbeeld Resi Coumans en Arthur Massy uit Roermond: 'Bij de eerste kus sloeg de bliksem in, dit had ik nog nooit meegemaakt.' Cupido schoot raak en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Ze runnen een café in Roermond en hun carnavalsfeesten zijn legendarisch. Met als hoogtepunt de bruiloft waarop er onecht getrouwd wordt. In 2016 weten Arthur en Resi alle bont verklede aanwezigen te verrassen met een echt huwelijk op het stadhuis. 'We stapten naar voren en gaven elkaar het jawoord. Iedereen juichen, huilen, zingen. Het was een groot kleurrijk feest, hartstikke leuk!'

'Carnavalshart', vrijdag 12 februari om 18.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2, vrijdag 12 februari, 21.05 uur bij Omroep Brabant en woensdag 17 februari om 18.00 uur bij L1.