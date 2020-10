'Cannabis': Nederland als hofleverancier van drugs in Europa

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 2014 wordt de Nederlandse coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven in Thailand tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. De Nederlandse overheid doet het af als een Thaise zaak en weigert hulp.

Familie, vrienden en advocaten beginnen een wanhopig gevecht om Johan en zijn vrouw uit de 'hel van Bangkok' te halen. De zesdelige documentaireserie Cannabis legt op meeslepende wijze bloot hoezeer het lot van Johan van Laarhoven is vervlochten met bijna vijftig jaar Nederlands gedoogbeleid.

In Amerika stellen ze een echte generaal aan om de strijd tegen drugs aan te gaan: General Barry McCaffrey. Hij begrijpt niets van de manier waarop de Nederlandse overheid met het gebruik en toestaan van drugs omgaat.

Nederland wordt door het buitenland inmiddels gezien als de hofleverancier van drugs - en de daarbij komende problemen - in de rest van Europa. Door de groeiende kritiek gooit Nederland het roer om. De wildgroei moet worden aangepakt en het jachtseizoen op de coffeeshophouders wordt geopend.

Dat Johan door toedoen van de Nederlandse overheid vast zit in een Thaise cel is voor de advocaten inmiddels wel duidelijk. De Nederlandse officier van Justitie Charles van der Voort stelt een deal voor aan de Thaise overheid om tot een oplossing te komen. Maar voor deze deal zal Van Laarhoven heel diep in zijn buidel moeten tasten…

'Cannabis', woensdag 14 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.