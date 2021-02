Britt Dekker presenteert samen met Wendy van Dijk 'We Want More'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

Op vrijdag 13 maart start het tweede seizoen van de succesvolle zangwedstrijd 'We Want More' bij SBS6. De presentatie is deze keer in handen van Wendy van Dijk en Britt Dekker.

Britt neemt vooral het backstagegedeelte voor haar rekening. Verder zijn er natuurlijk de vertrouwde juryleden Ali B, André Hazes, Davina Michelle, Henk Poort en Trijntje Oosterhuis die niet kunnen wachten om te zien én te horen wie er dit seizoen meedoen.

Ook dit jaar zijn de deelnemers heel gevarieerd. Van opera tot fado, van pop tot jazz en van blues tot close harmony, alle muziekgenres komen aan bod. De deelnemers zullen alles in de strijd moeten gooien om minstens vier van de vijf juryleden tot de laatste noot geboeid te houden, want alleen dan zijn ze door. En dat is lastig, want de jury kan elk moment van mening veranderen.

De uiteindelijke winnaar gaat er vandoor met een bedrag van maar liefst 100.000 euro. Wie weet iedereen met zijn stem te ontroeren en raken? Van wie krijgen we niet genoeg?

Britt Dekker: 'Ik vind het een droom dat ik deel mag uitmaken van het presentatieteam van 'We Want More'. Ik had nooit durven dromen dat ik aan zo’n grote zangwedstrijd mee zou mogen werken, dus het voelt als een enorme eer.'

'We Want More' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties in coproductie met ITV Studios.

'We Want More', vanaf zaterdag 13 maart om 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.NL.