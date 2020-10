Boomerang highlights november 2020

Mr. Bean is terug bij Boomerang met nieuwe avonturen! Ook nu blijkt maar weer dat overal waar hij komt, er problemen ontstaan. Wat weet hij nu weer op eigenaardige en komische wijze naar zijn hand te zetten?

Bij Mrs. Wicket, de strenge huisbaas van Mr. Bean, en haar eenogige kat Scrapper lopen de irritaties wederom hoog op.

MR BEAN

VANAF 16 NOVEMBER

Elke dag om 15.00 uur

Lach mee met 'Mr. Bean' tijdens de nieuwe afleveringen die vanaf maandag 16 november doordeweeks om 14.00 uur bij Boomerang te zien zijn.

AGENT BINKY: HUISDIEREN VAN HET UNIVERSUM

VANAF 2 NOVEMBER

Iedere dag om 19.00 uur

Binky is een peervormige binnenkat die agent is bij een geheim genootschap genaamd HURRK: Huisdieren van het Universum zijn RuimteReis-Klaargemaakt. Samen met poes Gracie, goudvis Loo, schildpad Nola en hond Gordon vormt hij een team van agenten dat als missie heeft om hun baasjes (mensen) en hun Ruimtestation (eigenlijk gewoon hun huis) te beschermen tegen aliens (beter bekend als mieren, vliegen, sprinkhanen en soms zelfs stofzuigers).

Een behoorlijk grote taak voor kleine huisdieren, maar ze zijn extreem getraind, extreem toegewijd en in combinatie met een behoorlijk snufje paranoia gaan ze elke missie voor de volle honderd procent aan. Het normale dagelijkse leven zit voor deze agenten vol met avontuur, opwinding, vriendschap en als daar tijd voor is, lekkere tukjes.

Bekijk de avonturen van 'Agent Binky: Huisdieren van het Universum' vanaf 2 november elke dag om 19.00 uur bij Boomerang!

KINGDOM FORCE

VANAF 16 NOVEMBER

Elk dag om 18.00 uur

Maak kennis met de 'Kingdom Force'! Een groep van vijf heldhaftige dieren die tot het uiterste gaan om hun domeinen en hun soort te redden. Zo worden zij keer op keer de helden van de dag! Gewapend met hypermoderne voertuigen die samen een supercoole robot kunnen vormen, voorkomt de 'Kingdom Force' milieurampen en beschermen zij hun wereld. Kom alles te weten over hun geweldige leider, Luka de wolf, of over de schattige en snelle cheetawelp Jabari – en alle andere leden van de 'Kingdom Force' – alleen op Boomerang!

'Kingdom Force' bekijk je vanaf 16 november elke dag om 18.00 uur bij Boomerang.

MEESTER MOLMANS: OP KONINKLIJKE UITNODIGING

Zaterdag 28 november om 8.00 uur

Verborgen, diep onder kasteel Windsor, heeft een oud magisch boek duizend jaar gesluimerd. Volgens de legende wacht het Mystieke Manuaal der Magie op een uitverkoren mol die vrede zal brengen tussen mensen en mollen. Meester Molmans droomt van de dag dat hij wellicht de uitverkorene zou kunnen zijn maar de jaren gaan voorbij en het boek hult zich in stilte. De mollen leven in angst voor de mensen en wagen zich zelden in het Grote Boven, totdat op een dag het mysterieuze boek ontwaakt. In het kasteel brengt de koningin alles in gereedheid voor de Kerstviering, terwijl de mollen beneden hun eigen speciale ceremonie hebben. Wijze ouderlingmollen van over de hele wereld komen bij elkaar om een mol te kiezen die de hoeder van het magische boek zal zijn. Meester Molmans beleeft ondertussen een eigen avontuur. Hij wil een roos plukken uit de tuin van de koningin om zo het hart van Mona Lisa te winnen. Deze simpele daad verandert niet alleen zijn leven maar de toekomst van alle mollen.

'Meester Molmans: Op Koninklijke Uitnodiging' is op zaterdag 28 november om 8.00 uur te zien bij Boomerang!