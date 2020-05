'Boer zoekt Vrouw Special': Yvon steekt handen uit de mouwen bij boer Willem en gaat terug naar Aad

Na 55 logeerweken, meer dan 75 baby's en vele huwelijken gaat Yvon Jaspers terug naar een aantal boeren die we de afgelopen 15 jaar in 'Boer zoekt Vrouw' hebben gezien.

Yvon gaat bij ze langs om te horen hoe het leven hen is vergaan, hoe ze terugkijken op hun zoektocht en: of de liefde nog in hun leven is?

In de derde aflevering (zondag 31 mei) steekt Yvon de handen uit de mouwen op de zorgboerderij van boer Willem, de eerste boer die op zoek ging naar een man. Willem stopte in 2014 met zijn werk op de zorgboerderij om ruimte te maken voor andere zaken in zijn leven. Hij werd gemeenteraadslid en zette een biologische pluktuin op. Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon; inmiddels werkt hij weer als boer en heeft hij het er weer naar zijn zin op de zorgboerderij. Toen Willem aan 'Boer Zoekt Vrouw' begon, was hij op zoek naar een grote liefde. Helaas pakte dat anders uit. Maar hij kwam er in de afgelopen jaren achter dat hij al een rijk mens is: zo vrij als een vogel, gezond en hij is zich gaan realiseren dat een liefdespartner extra mooi is, maar niet per se noodzakelijk voor hem om zich gelukkig te voelen. Yvon wil weten: is Willem van plan zijn hele leven single te blijven?

Ook Boer Aad en zijn Ingrid zijn vijf jaar samen en gelukkig. Dat is voor hen niet vanzelfsprekend omdat er bij Ingrid drie jaar geleden borstkanker werd geconstateerd. Een heftig en spannende tijd die ze goed zijn doorgekomen maar het legde wel druk op hun relatie. De ziekte heeft ervoor gezorgd dat ze nog meer van elkaar zijn gaan houden en dat ze nog meer waarderen wat ze hebben. Aad voelt zich een rijk mens.

'Boer zoekt Vrouw Special', zondag 31 mei om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.