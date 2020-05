'Boer zoekt Vrouw Special': Yvon praat bij met boer Herman en bezoekt bloemenboer Jaap

Na 55 logeerweken, meer dan 75 baby's en vele huwelijken gaat Yvon Jaspers terug naar een aantal boeren die we de afgelopen 15 jaar in Boer zoekt Vrouw hebben gezien.

Yvon gaat bij ze langs om te horen hoe het leven hen is vergaan, hoe ze terugkijken op hun zoektocht en: of de liefde nog in hun leven is?

In de tweede aflevering bezoekt Yvon Fleur en videochat ze met boer Herman in Frankrijk. De coronacrisis heeft een lelijke streep gehaald door hun plannen. Na 3,5 jaar op en neer reizen besloot het jonge stel begin dit jaar dat Fleur voorgoed bij Herman op de boerderij zou intrekken. Maar helaas. De grenzen gingen op slot en sindsdien zit Fleur alleen thuis en Herman op afstand in Frankrijk. Een flinke domper voor het stel. Ondanks die tegenvaller prijst Fleur zich enorm gelukkig: door Herman is ze een totaal andere, zelfverzekerdere vrouw geworden.

Ook voor de Noord-Hollandse boer Jaap, die in 2018 een oproep deed om zijn droomvrouw te vinden, heeft corona grote impact. Zijn snijbloemkwekerij heeft last van het exportverbod en hij ziet zich gedwongen zijn bloemen te vernietigen. Jaap kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn 'Boer zoekt Vrouw'-avontuur. Achteraf schaamt hij zich voor zijn aanpak tijdens de logeerweek. Gelukkig heeft hij er veel van geleerd en inmiddels gaat het goed in de liefde. Jaap heeft zijn geluk gevonden bij Helle die met haar ontwapenende kerstkaart Jaaps leven op z’n kop zette. Zal hij dit keer de liefde wel de tijd geven die het verdient?

'Boer zoekt Vrouw Special', zondag 24 mei om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.