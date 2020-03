'Boer zoekt Vrouw': boeren dagje op stap met favoriete dates

Foto: © KRO-NCRV 2020

'Het gevoel is goed, ik wil ze wel beter leren kennen. Hoop dat ze mij ook nog leuk vinden aan het eind van de dag', verzucht een van de boeren aan het begin van zijn dagdate.

In het KRO-NCRV-programma 'Boer zoekt Vrouw' van zondag 8 maart is te zien dat Yvon Jaspers de boeren en hun mogelijke liefdes verrast met een dagje weg. Boer Jan gaat zeilend naar forteiland Pampus en brengt daar de dag door, boer Geert heeft een uitje met Caraïbische invloeden inclusief piñata’s en salsadansen, boerin Annemiek gaat een sportieve uitdaging aan met haar mannen bij een mini-survival, boer Geert Jan en zijn vrouwen krijgen een high-tea en taartenworkshop en boer Bastiaan heeft een BMX-clinic.

'Ik ben veel met hem bezig geweest. Het kan natuurlijk ook een kant op gaan die je al heel lang niet meer kent', aldus een van de dates die al heel wat jaartjes single is. De dagdate is een goed moment om wat langer met elkaar te praten, dicht bij elkaar te zijn en misschien zelfs fysiek contact te maken. Komen de eerste kriebels in de buik? Bij wie voelt de boer zich het fijnst? Aan het eind van dagdate komt Yvon met de lastige, maar zeer bepalende vraag: welke drie dates komen logeren op de boerderij?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 8 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.