BNNVARA presenteert feestelijke kerst- en eindejaarsspecials

'Bureau Sport' blikt terug op het sportjaar 2025 en de successen van de Nederlandse sportvrouwen. Vanuit een bomvol café, gevuld met 100 vrouwelijke sportfans en met hoofdrolspelers van het sportjaar blikken Frank, Erik en sidekicks Rozemarijn en Britt terug op een fenomenaal jaar vol succes op de atletiekbaan, in het wielrennen, bij de schaatsers en op het voetbalveld.

'Bureau Sport: de Podcast'

Vanaf 23 december te luisteren op NPO Luister

'First Dates: Feestdagen'

Vanaf 23 december tot en met 31 december om 19.25 uur op NPO 3

Het 'First Dates'-restaurant schittert dit jaar weer in volle kerstglorie. Tussen de twinkelende lichtjes en sfeervolle tafelsettings staat het liefdesteam van 'First Dates' in stijl klaar om nieuwe singles met open armen te ontvangen en hen een onvergetelijke kerst te bezorgen. Ook stellen die ooit hun eerste ontmoeting hadden in het restaurant keren terug naar de plek waar de vonk oversloeg. Zo ook Rick en Prisca. Hun liefdesverhaal begon een jaar geleden bij 'First Dates' en inmiddels zijn de twee verloofd. Deze kerst schuiven ze opnieuw aan in het restaurant, waar ze speciaal nieuws delen. Ook andere daters die het afgelopen jaar een onvergetelijke ervaring hadden blikken terug op hun komst naar het restaurant van de liefde.

'Boerderij van Dorst: Kerstspecial'

Woensdag 24 december om 20.30 uur op NPO 3

Sophie Hilbrand en Connie Palmen komen Raven in deze kerstspecial helpen met de laatste klussen op het land. Ze kopen een kerstboom, tuigen deze op en versieren de boerderij om samen in kerstsfeer te gourmetten in deze laatste aflevering van het seizoen.

'2 voor 12: Oudejaarsspecial'

Woensdag 31 december om 21.20 uur op NPO 2

Op oudejaarsavond is de studio in feeststemming. De winnaars van vorig jaar, Lisa Loeb en Suse van Kleef, nemen het op tegen Rob Urgert en Joep van Deudekom. In deze feestelijke '2 voor 12' oudejaarsspecial blikken we terug op hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar, verpakt in twaalf vragen. Welk duo weet het meest en gaat er met de winst vandoor?

'Peter Pannekoek: De Oudejaarsconference 2025'

Woensdag 31 december om 22.25 uur op NPO 1

Peter Pannekoek is terug met de enige echte Oudejaarsconference. De prijswinnende cabaretier deelt zijn perspectief op het idiote 2025, van Bolle Jos tot aan de chaos bij de statiegeldautomaat. Zijn vorige Oudejaarsconference werd geroemd door zowel pers als publiek. Nu gaat hij op oudjaarsavond op zoek naar hoop in een jaar waarin die soms verloren leek.

Nieuwjaarsconcert 2026

Donderdag 1 januari 2026 om 18.15 uur op NPO 2

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) luidt op 1 januari 2026 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een bruisend en inspirerend NBE Nieuwjaarsconcert vanuit het Concertgebouw in Amsterdam.

Dit jaar staat het programma in het teken van Adem van de stad. De stad die bruist, schuurt en ademt. Waar het leven soms hard gaat, waar je je kunt verliezen in de drukte. Maar wie even stil blijft staan, ontdekt iets anders: zachte stemmen, kleine rituelen, onverwachte ontmoetingen. Met de Nederlandse zangeres Christianne Stotijn, de Surinaamse breakdancer Gregory Shaggy en de Braziliaanse poppenspeler Duda Paiva ontstaat een kleurrijke mix van muziek, ritme en verrassende ontmoetingen. En presentator Jan van Poppel praat met de jonge winnaars van de NBE Compositiewedstrijd die hun nieuwe werk presenteren waarin zij dromen over een wereld waarin iedereen gelijk is.

Vanwege de bezuinigingen is dit de laatste keer dat BNNVARA het Nieuwjaarsconcert van het NBE uitzendt.