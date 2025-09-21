Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
'Wat doe jij hier?': pianist Danny 'van De Notenclub' Wuyts staat als zanger op het podium van 'Sing Again'

BNNVARA-documentaire 'De Bus naar Mostar': terug naar waar het leven stilviel

zondag 21 september 2025

Een groep jonge handbalsters ontsnapt begin jaren negentig dankzij een slim plan van hun trainer aan de oorlog in voormalig Joegoslavië. Met de bus vertrekken ze naar het Noord-Hollandse Oosterblokker voor een handbaltoernooi, in de veronderstelling dat ze daarna terug naar huis zouden gaan.

Tijdens de busreis naar Nederland breekt echter de oorlog in hun geboortestad uit en terugkeren blijkt onmogelijk. Nu, 33 jaar later, maken vier van hen alsnog de reis terug - met de bus naar Mostar. In de driedelige documentaire volgt psycholoog Iva Bicanic hun tocht naar antwoorden, herinneringen en heling. Wat doet het met je als je als puber van het ene op het andere moment als vluchteling wordt bestempeld, als je familie achterblijft en je toekomst ongewis is? En wat gebeurt er als je decennia later terugkeert naar de plek waar je leven begon – of eindigde?


Aan de hand van gesprekken, dagboekfragmenten en brieven ontrafelt Iva Bicanic – die zelf Joegoslavische roots heeft – tijdens deze terugreis het verhaal van vier vrouwen die hun verleden onder ogen durven te zien. ‘De Bus naar Mostar’ is een driedelige documentaire over oorlog en verlies, maar ook over veerkracht, hoop en de kracht van herinneringen.

Iva Bicanic: 'Na 33 jaar durven Tea, Mirela, Lemja en Lidija terug te keren naar waar hun leven plotseling kantelde. Hun reis bewijst: het is nooit te laat om pijn onder ogen te zien en heling te vinden.'

'De Bus naar Mostar' van regisseur Yvette Nieuwstad is een coproductie van BNNVARA en De Haaien.

‘De Bus naar Mostar', vanaf maandag 22 september om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2 en NPO Start.


De bus naar Mostar op tv
Maandag 22 september 2025 om 22u20  »
NPO 2
In 1992 ontvlucht een handbalteam uit Mostar de oorlog en komt in Oosterblokker terecht. Jaren later reizen vier van hen terug naar hun geboortestad, op zoek naar antwoorden.
Maandag 29 september 2025 om 22u20  »
NPO 2
Op weg naar Mostar bezoeken de vier vrouwen plekken op de route waar ze in 1992 verbleven als vluchtelingen. Ontmoetingen met de mensen die hen destijds hielpen halen oude herinneringen naar boven.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Verhulstjes' (Play4)

Marie nodigt op haar beurt de familie uit voor een housewarming in haar nieuwe woning en Gert brengt een bezoek aan café De Zwaan.

'De Verhulstjes', om 20.00 uur op Play4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:35
    Sporza: Formule 1
    06:00
    In bed met Olly
  • 17:35
    The Wonders Of Europe
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 16:30
    De club van lelijke kinderen
    06:00
    Tik Tak
  • 15:45
    Sing Again
    05:05
    Geen uitzending
  • 17:20
    Red Bull Stalen Ros
    02:40
    Geen uitzending
  • 16:50
    The Resident
    06:00
    Qmusic
  • 17:25
    'Allo 'Allo!
  • 17:10
    Desperately Seeking Santa
    05:10
    Dancing Through the Snow
  • 17:15
    SOS Piet
    02:00
    Geen uitzending
  • 16:50
    Komen Eten bij De Tafel van Gert/Tine
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 17:35
    Criminal Minds
    02:25
    Geen uitzending
  • 17:35
    Brooklyn Nine-Nine
    02:50
    Geen uitzending
  • 17:10
    Junior Bake Off Vlaanderen
    02:35
    Geen uitzending
  • 17:25
    The Killer in My Family
    05:00
    Geen uitzending
  • 17:29
    Z-Weekoverzicht
    04:34
    Herhalingslus
  • 17:36
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:30
    Snel, Makkelijk & Lekker - Het Weekmenu
    02:40
    Likoké on Tour
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    02:15
    Death on the Tyne
  • 16:45
    First Dates Australia
    02:10
    Below Deck Mediterranean
  • 16:20
    NOS Studio Sport Live
    05:50
    Nederland in Beweging
  • 17:10
    Met de dominee
    02:00
    Nieuwsuur
  • 17:15
    Je Zal Het Maar Hebben Junior
    02:25
    NOS Studio Sport