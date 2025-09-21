BNNVARA-documentaire 'De Bus naar Mostar': terug naar waar het leven stilviel

Een groep jonge handbalsters ontsnapt begin jaren negentig dankzij een slim plan van hun trainer aan de oorlog in voormalig Joegoslavië. Met de bus vertrekken ze naar het Noord-Hollandse Oosterblokker voor een handbaltoernooi, in de veronderstelling dat ze daarna terug naar huis zouden gaan.

Tijdens de busreis naar Nederland breekt echter de oorlog in hun geboortestad uit en terugkeren blijkt onmogelijk. Nu, 33 jaar later, maken vier van hen alsnog de reis terug - met de bus naar Mostar. In de driedelige documentaire volgt psycholoog Iva Bicanic hun tocht naar antwoorden, herinneringen en heling. Wat doet het met je als je als puber van het ene op het andere moment als vluchteling wordt bestempeld, als je familie achterblijft en je toekomst ongewis is? En wat gebeurt er als je decennia later terugkeert naar de plek waar je leven begon – of eindigde?

Aan de hand van gesprekken, dagboekfragmenten en brieven ontrafelt Iva Bicanic – die zelf Joegoslavische roots heeft – tijdens deze terugreis het verhaal van vier vrouwen die hun verleden onder ogen durven te zien. ‘De Bus naar Mostar’ is een driedelige documentaire over oorlog en verlies, maar ook over veerkracht, hoop en de kracht van herinneringen.

Iva Bicanic: 'Na 33 jaar durven Tea, Mirela, Lemja en Lidija terug te keren naar waar hun leven plotseling kantelde. Hun reis bewijst: het is nooit te laat om pijn onder ogen te zien en heling te vinden.'

'De Bus naar Mostar' van regisseur Yvette Nieuwstad is een coproductie van BNNVARA en De Haaien.

‘De Bus naar Mostar', vanaf maandag 22 september om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2 en NPO Start.