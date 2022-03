BNNVARA brengt '2Doc: F@ck This Job' over het Russische tv-kanaal Dozjd

Het is 24 januari 2011, de dag waarop de onafhankelijke televisiezender Dozjd Vladimir Poetin tegen de haren instrijkt. Wat doe je als Vladimir Poetin vervolgens de vrijheden van je televisiezender inperkt?

Wat gebeurt er als onafhankelijke politieke nieuwsverslaggeving opeens levensbedreigend wordt? Dozjd begon allemaal als een hobby van Natasja Sindejeva. Een flamboyante dame met een rijke vent: de bankier Sasha Vinokurov, die zich had voorgenomen om een ‘optimistic channel’ te beginnen. Voormalig zakenpartner van Natasja, Vera Krichevskaya, vertelt het verhaal van Natasja en haar man Sasha. Waar Dozjd eerst nog begon als een culturele zender, groeide het al snel uit tot een uniek icoon van onafhankelijke politieke verslaggeving. Ook wordt in beeld gebracht hoe Vladimir Poetin, elk jaar weer, hun vrijheden inperkt.

De film brengt de naargeestige impressie van het hedendaagse Rusland naar boven, waar de vrijheid van meningsuiting rigoureus de kop wordt ingedrukt. Het komt dan aan op de helden van de onafhankelijke verslaggeving zoals Natasja en de journalisten van Dozjd. Ook voor hen gaat dat echter niet vanzelf. Terwijl haar medewerkers zich van alle kanten bedreigd beginnen te voelen, krijgt hun wilskrachtige leidster Natasja het, mede door gezondheidsproblemen, steeds lastiger. Ondanks haar optimisme en vechtlust nemen haar slapeloze nachten toe. De vraagt rijst: wat te doen met deze succesvolle, maar voor medewerkers inmiddels levensbedreigende tv-zender?

Movies that Matter

'F@ck This Job' is onderdeel van het Movies That Matter Festival, waar BNNVARA voor het zestiende jaar op rij mediapartner van is. Op het festival staan films en documentaires rond mensenrechtenkwesties en een duurzame samenleving centraal. Het festival vindt plaats van 8 t/m 16 april in Den Haag en online.

'2Doc: ‘F@ck This Job', woensdag 23 maart om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.